Suudi Arabistan uçakları ortak tatbikat için Yunanistan'a gidiyor

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre F-15’ler, 10-12 gün süreyle bu hava üssünden havalanarak, Yunan F-16 ve Mirage savaş uçakları ile eğitim tatbikatı gerçekleştirecek. Suudi Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçakları, Girit’teki Suda Üssü’ne personel ve gerekli teçhizatı sevk etti. Geçen ağustos ayı sonlarında, Doğu Akdeniz’deki 'Oruç Reis krizi' devam ederken, BAE Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da Suda üssünde iki haftalık bir tatbikata katılmıştı.

Patriot sevkiyatı

Bu arada Yunanistan, petrol tesislerinin hava saldırılarına karşı korunması amacıyla Suudi Arabistan’ın bir süre önce yaptığı talebe olumlu cevap vererek, bu ülkeye bir batarya Patriot füze savunma sistemi göndermeyi kararlaştırdı. Patriot füzelerinin sevkıyat ve konuşlandırma masraflarının yanı sıra, Suudi Arabistan’a gidecek 100 civarında Yunan askerinin maaşları da Riyad tarafından karşılanacak. Yunanistan’da, ABD’den alınan 6 adet Patriot sistemi bulunuyor.