Güney Kıbrıs, AB’nin ilaç otoritesi onaylarsa 50 bin doz Rus Sputnik V aşısı satın alacak

Güney Kıbrıs’ın üst düzey hükümet yetkilileri, Avrupa İlaç Ajansı tarafından kullanım için onaylanması durumunda, Rusya’dan 50.000 bin doz Sputnik V koronavirüs aşısı alacaklarını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı, hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos’a atıfla, Brüksel’in ilaç otoritesi tarafından onaylanması halinde Güney Kıbrıs’ın 50 bin doz Rus Sputnik V aşısı alınacağını aktardı.

Nicosia has decided to purchase the #Russian Sputnik V #COVID19Vaccine once the EU authorities approve it, said #Cyprus government spokesman @KJKoushos https://t.co/epwrSHC4e8 — Financial Mirror (@FinancialMirror) March 16, 2021

​Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmamış olmasına rağmen AB üyeleri Macaristan ve Slovakya, Sputnik V aşısı satın almıştı. Çekya yetkilileri de Rus aşısı için sipariş vermelerinin mümkün olduğunu kaydetmişti.

'Üye ülkeler kendi çözümlerini aramaya yöneldi'

Sputnik V'nin 'değerlendirme süreci' devam ediyor

AB şimdiye dek dörtonayladı ve 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi.

EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ diye tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklamıştı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.