Yunanistan ile Mısır, elektrik ağlarını birbirine bağlamak için mutabakata vardı

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı ittifakın başını çeken Yunanistan ile Mısır arasında varılan anlaşmalara elektrik bağlantısı için mutabakat muhtırası da eklendi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir el Markabi arasında imzalanan mutabakat muhtırasına göre iki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulacak. İki ülkenin elektrik ağını birbirine bağlayacak bu adım, Mısır-Avrupa elektrik hattı döşenmesi planının bir parçası. Daha önce de Güney Kıbrıs ile Mısır arasında benzer bir anlaşmaya varılmıştı.

Greece signs MoU with Egypt on electricity interconnection https://t.co/k0SWbLD6cg pic.twitter.com/g4ycedO7ZV — Greekcitytimes (@greekcitytimes) April 1, 2021

Skrekas ile Markabi, iki ülke arasında enerji bağlantı hatları kurmanın önkoşullarını inceleyecek müzakere heyetleri oluşturmayı kararlaştırdı.

Yunan bakan, mutabakat muhtırasını, Atina ile Kahire arasındaki ikili ilişkileri derinleştiren stratejik işbirliğinin sonuçlar verdiğinin bir diğer göstergesi olarak sundu.

Skrekas, (Güney) Kıbrıs ve İsrail'den mevkidaşlarıyla EuroAsia bağlantı kablosuyla üç ülkenin elektrik ağlarının bağlanmasına ilişkin 8 Mart'ta imzaladığı mutabakat muhtırası hakkında Markabi'ye bilgi verdi.

Further cooperation between #Egypt and #Greece in #EastMed, inevitably at the expense of #Turkey. Energy Min Skrekas signs MoU with Egyptian counterpart El-Markabi on electricity interconnection - ΑΠΕ-ΜΠΕ https://t.co/CgpYkov2Rp — Jack A Kennedy (@jackkennedy13) March 31, 2021

Yunan basınında, Mısır'la anlaşmanın, Yunanistan'ın elektrik ağını korumak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu ilerletmek suretiyle enerji güvenliğini güçlendiren bir girişim olduğu belirtildi.

Değerlendirmelerde "Yunanistan, (Güney) Kıbrıs ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğinin ve Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve ABD arasındaki 3 + 1 işbirliğinin devamı olarak, Yunan hükümetinin Güneydoğu Akdeniz bölgesindeki enerji politikalarında kullandığı yöntemi destekliyor" denildi.

Miçotakis'den Libya çıkarması

Atina, Doğu Akdeniz'de Libya atağına da geçti. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, BM gözetiminde ülkeyi seçimlere götürecek yeni bir ortak yönetimin kurulduğu Libya'yı gelecek hafta ziyaret edeceği açıklandı. Açıklama öncesi Miçotakis Ankara'ya yakın olarak bilinen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi yaptı. Diğer yandan Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed el Menfi ise ülkeyi 24 Aralık seçimlerine götürecek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na gelmiş durumda.

Mitsotakis to visit Libya next week https://t.co/SFfUV3KKWD pic.twitter.com/oFViDLKx0i — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) March 31, 2021

Kathimerini gazetesi "Ziyaret, Atina'nın Libya ile ilişkilerini yeniden kurma ve Yunanistan'ın jeostratejik çıkarlarını koruma amacını yansıtıyor" diye yazdı.

Ziyaret sırasında yaklaşık 10 yıldır kapalı olan Yunan büyükelçiliğinin tekrar açılması da planlanıyor. Öncesinde Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı ittifakın ağır topu Fransa, Libya büyükelçiliğini yeniden açmıştı.