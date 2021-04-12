Kuzey Kıbrıs'ta bileklikle karantina takip uygulaması başladı

Kuzey Kıbrıs'ta turizm bugün 'kapalı devre' olarak başladı. Ülke genelinde 'Güvende Kal' uygulaması kapsamında 37 kişiye elektronik bileklik takıldı.

Havayolu ile başkent Lefkoşa'ya gelen yolculara da uygulanan bileklikler için Sağlık Bakanlığı’na başvurular yapıldı.

Öncelikle polis kontrolden geçen ziyaretçiler, daha sonra özel olarak kurulan stantlara geçip cep telefonlarına uygulamalarını indirerek, bilgi formlarını dolduruyor. Gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yolculara bileklikleri takılıyor.

Turistler uygulama konusunda temkinli

Yolculardan Züleyha Özer “Pandemi zorlu bir süreç malum insanların bu anlamda kontrolünü sağlaması açısından etkili olacağına inanıyorum umarım işe yarar” dedi.

Bileklik takılan bir başka yolcu Muzaffer Doğu da “Hem artısı hem de eksisi var. Evde olan insanlara bulaşmışsa ya da bizde varsa onlar etkilenebilir. Bir yandan da iyi bir şey var, hiç olmasa otelde spor yapma imkanımız olmuyor küçük bir odaya tıkanıyorduk. Şimdi kendi evimizde daha iyi imkanlara sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Bilekliğin fiyatı 750 TL

Ülkede elektronik bileklik, akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama ile takip edilebilecek. Elektronik bileklikle Kuzey Kıbrıs'a gelen ziyaretçiler, bileklik başına 750 lira ücret ödeyecek ancak karantina bitimi sonunda ücretin 350 liralık kısmı iade edilecek.