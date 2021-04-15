Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve BAE'den bölgesel forum toplantısı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifakın saçayakları Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve BAE ilk kez bölgesel forum formatında toplanacak. Dört ülkenin dışişleri bakanlarının birlikte ilk kez düzenleyeceği toplantıya Güney Kıbrıs ev sahipliği yapacak. Forumda ülkeler arasında bölgesel stratejik çıkarların güçlendirilmesi hedefleniyor.