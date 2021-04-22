Uluslararası Göç Örgütü: Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 sığınmacı yaşamını yitirdi

Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Bugün, saatler süren aramalarımız sonucunda, en kötü korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking gemisinin mürettebatı, Trablus'un kuzey doğu açıklarında plastik bir teknenin kalıntılarına rastladı. Teknenin çarşamba günü 130 kişiyle birlikte denize açıldığı bildirilmişti.

- Son 48 saat boyunca Alarm Phone bizleri Libya açıklarındaki uluslararası sularda üç botun tehlike altında olduğu konusunda bilgilendirmişti. Tüm bu tekneler bulunduğunuz noktadan 10 saatlik bir mesafede bulunuyordu. Önce ikisini, ardından diğerini zamana karşı verdiğimiz savaşla, boyu 6 metreyi bulan dalgaların olduğu çok sert denizlerde aradık. Etkili bir devlet liderliğindeki koordinasyondan mahrum olarak, üç ticari gemi ve Ocean King, bu koşullar altında teknelerin bulunması için organize oldu.

- Bugün, sorumlu deniz yetkililerinden herhangi bir destek almadan arama çalışmalarımızı sürdürürken, MY ROSE isimli ticari gemi denizde 3 cesede ulaştı. Frontex'e ait bir uçak da, kısa süre sonra plastik botun kalıntılarını havadan tespit etti. Olay yerine ulaştığımızdan bu yana hayatta kalan kimseye ulaşamadık ancak botun kalıntıları yakınlarında en az 10 kişinin daha cesedine ulaştık.

- Çok üzgünüz. Yitip giden yaşamları ve sevdiklerine ne olduğunu öğrenme şansını hiçbir zaman elde edemeyebilecek aileleri düşünüyoruz. Bu trajedi, IOM'un Libya açıklarında bir kadın ve bir çocuğun kapasitesinden fazla yolcu alan bir plastik botun batması sonucu öldüğüne dair korkunç haberlerin arkasından geldi.

- Dün, Ocean King tüm gün tehlike altında olduğu bildirilen bir tekneyi aradı ancak ne tekneden ne de taşıdığı 40 kişi tespit edilebildi.

- Orta Akdeniz'deki gerçeklik bu: Sadece bu yıl 350'den fazla kişi bu sularda yaşamını yitirdi. Bugünkü teknede yaşamını yitirenler bu sayıya dahil değil. Devletler arama kurtarma çalışmalarını koordine etme sorumluluğunu terk edip arkalarında bıraktıkları ölümcül boşluğu doldurmaları için özel aktörleri ve sivil toplumu yalnız bırakıyorlar. Bu kasıtlı eylemsizliğin denizdeki ve gemimizin etrafındaki sonuçlarını görebiliyoruz.