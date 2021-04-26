Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Akıncı döneminde BM'ye verilen harita ve tutanaklar kayıp

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki 'Kıbrıs' konulu toplantı yarın başlıyor. Konferansa, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık da katılacak. Tatar, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyareti öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

'En büyük gücümüz Türkiye'

'BM'ye verilen harita ve tutanaklar kayıp'

Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır" ifadelerini kullantı. Tatar ayrıca, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri olacağını kaydetti. Yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini belirten Tatar, Cenevre'deile görüşeceğini, konferans sırasında da yoğun görüşmeler olacağını, bunların da planlandığını söyledi.

Öte yandan gayriresmi zirve öncesi harita ve tutanak krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi ve 2016 yılında eski Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde Crans Montana’da Birleşmiş Milletlere (BM) verilen gizli bir harita, tutunakların hala bulanamadığını açıkladı. Tatar, “Sayın Akıncı bana yönelik, Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacağımı söylemiş. Ben de ona ‘haritayı verirken sen kimin papağanıydın?’ diye sordum. Biz bu haritayı bulamadık. Akşam tekrar bakmışlar, o meşhur haritayı bulamamışlar. Berlin zirvesiyle ilgili tutanaklar da bulunamadı” ifadelerini kullandı.

'Yasal girişimler başlatılıyor'

Yasal işlem başlatılacak

Haritayla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt’tan geldi. Akkurt ise söz konusu haritanınbelirterek “Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada “Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 2016 yılında Kıbrıs müzakerelerinde BM’ye verilen haritanın kendisi tarafından, kapalı zarf içerisinde şimdiki müsteşar Okan Donangil’e verildiğini” iddia etmiştir” dedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu'nun açıklamalarının doğru olmadığını söyleyen Akkurt, "Hüdaoğlu tarafından, Müsteşarımız Okan Donangil’e söz konusu harita verilmediği gibi, Akıncı döneminde gerçekleşen müzakerelerle ilgili pek çok tutanak ve belge de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Akkurt, Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgelerinin kapalı zarf içerisinde birilerine verilmesinin teammüllere aykırı olduğuna dikkat çekerek "Devlete ait evraklar imza karşılığında verileceği gibi, kayıt altına alınacak makam ise, Cumhurbaşkanlığı arşividir” diye konuştu.

Akkurt yaptığı açıklamada, söz konusu harita ile diğer bazı resmi belge ve tutanakların ya yok edildiğini ya da giderken götürüldüğünü vurgu yaparak, "Bu konuyla ilgili olarak aylardan beri araştırma ve incelemelerimiz devam ederken, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılması için girişimlerimiz de devam etmektedir” dedi.