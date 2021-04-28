Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu

Kıbrıs Türk müzakere heyetinden @hasipoglu74 ile konuştum. Türkiye’nin tam desteği ile Cenevre’de net bir tavır takındıklarını söyledi.

Ve “ilk kez eşit egemenliğimiz ve eşit uluslararası statü talebimiz masada” dedi. İşte o belge! pic.twitter.com/3rxXGy0Xx7