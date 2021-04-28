Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.
Kıbrıs Türk müzakere heyetinden @hasipoglu74 ile konuştum. Türkiye’nin tam desteği ile Cenevre’de net bir tavır takındıklarını söyledi.— 𝗦𝗲𝗳𝗮 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗡 (@sefakarahasan) April 28, 2021
Ve “ilk kez eşit egemenliğimiz ve eşit uluslararası statü talebimiz masada” dedi. İşte o belge! pic.twitter.com/3rxXGy0Xx7
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