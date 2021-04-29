Anastasiadis: Türk tarafının iki devletli çözüm önerilerinin başarıya ulaşması mümkün değil

Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Britanya'nın katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın sonuçsuz bitmesinin ardından, taraflar, pozisyonlarıyla ilgili basına açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin resmi görüşmelerin başlaması için koştuğu şartların BM kararlarını ihlal ettiği mesajını verdi.

Anastasiadis "Türk tarafının iki devletli çözüm önerileri, bölünmüş adayla ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali niteliğindedir ve asla kabul edilmeyecektir" dedi.

Kıbrıslı Rum lider "Türkiye veya Kıbrıs Türk tarafının bu önerilerle başarıya ulaşmak için hiçbir şansı bulunmamaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından işaret edilen bir şeydi" diye ekledi.

Öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın sonucuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik temelinde birbiriyle işbirliği halinde iki devletli çözümü, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu ve bunun için de BM Güvenlik Konseyi kararlarının, 2014 Ortak Bildirisi'nin ve Crans Montana'daki 6 hususun temel alınmasını savunduğunu belirtti.

"Çabalarımızın sonunda Kıbrıs sorununun çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" duyurusunu yapan Guterres, ancak pes etmediğini ve yakın zamanda 5+1 formatında tekrar bir toplantı düzenleyeceğini, bunun da resmi müzakerelerin başlaması için ortak zemin arayışını hedefleyeceğini söyledi.

Kıbrıs Rum basını, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'a 'BM’nin iki devletli çözümü tartışmaya açamayacağı' mesajını verdiğini iddia etmişti.