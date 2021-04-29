Sonuç çıkmayan Kıbrıs görüşmeleri sonrası Türk tarafından ilk açıklama

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
- (Rum lider) Toplantıya yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı.
- KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusunda ödün vermeyeceğiz.
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a kararlı duruşu ve liderliği için teşekkür ediyorum.
- BM birkaç ay sonra yeni 5+1 toplantısı hedefliyor.
Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar da şöyle:
- Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir.
- Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz.
- "Halkım zaten egemen, bunun kabul edilmesini istiyorum" dedim.
#Canlı: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/qjLpxqAyjV— AA Canlı (@AACanli) April 29, 2021
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