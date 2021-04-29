Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında petrol ürünleri ticaretinde iş birliği anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında petrol ürünleri ticareti ve iki adet mobil treyler elektrik santralinin tesis edilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında petrol ürünleri konusunda iş birliğini pekiştiren yeni bir anlaşmaya imza atıldı.

Bakanlıkta gerçekleşen imza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldı.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün de bir iş birliği protokolü ile bunu bir yerde taçlandırmış olacağız. İstişari ve teknik anlamda olan iş birliğimizi artık sahada daha somut ve müşterek adımların atıldığı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyorum.

Keza 2016 yılında her iki ülkenin meclisinden geçen enerji alanında iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı vardı. O da an itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda. Onu dayanak yaparak daha somut konularda adım atmaya başlıyoruz. İlk etapta da iki adet mobil treyler 25 megavat bir santrali, adanın ihtiyaç duyduğu anlarda acil durumlarda kullanmak üzere Kıbrıs’a göndermiş olacağız.

'Türkiye Petrolleri 3 sondaj yaptı'

Kuzey Kıbrıs'ın arz güvenliğini Türkiye’nin kendi arz güvenliğinden farklı görmediklerini vurgulayan Bakan Dönmez, Kuzey Kıbrıs'ın verdiği petrol ve doğalgaz ile alakalı bazı arama ve üretim ruhsatlarıyla ilgili ülke hükümetine teşekkür etti.

Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

Bugüne kadar Türkiye Petrolleri, üç sondaj yaptı. Sismik araştırmalar; gerek 2 boyutlu gerek 3 boyutlu yapıldı. Bugüne kadar keşifle sonuçlanan bir çalışmamız olmadı; ama bu işler sabır isteyen uzun soluklu işler.

Onun dışında Doğu Akdeniz’de biz de kendi yetki alanlarımızda arama, araştırma ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız adada yaşayan Türklerin adanın güneyinde yaşayan insanlardan farklı haklara sahip olmadığı, eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından Güney nasıl faydalanıyorsa kuzeydeki de aynı şartlarda yararlanması temel ilke ve prensibine dayanmaktadır. Biz de zaten orada bu faaliyetler keşifle sonuçlanmış olsa doğal olarak o faydayı KKTCye bırakmış olacağız.

Bakan Arıklı ise imzalanan iş birliği protokolüyle Kuzey Kıbrıs'ın enerjide çok ciddi bir probleminin ortadan kaldırılacağını ifade etti. Konuşmaların ardından imzalar atıldı.