Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları çarşamba günü Lefkoşa'da görüşecek

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı General Mohamed Zaki'nin gerçekleştirilecek üçlü görüşme sırasında Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ve 3 ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliğini ve bunun güçlendirilmesi konusunu ele alacakları belirtildi.
Bunlara ek olarak, 3 ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini daha da geliştirmenin yolları tartışılacak.
Perşembe günü de Yunanistan ve Mısır bakanları, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile özel görüşmeler yapacak.
Öte yandan, 3 ülkenin heyetleri arasında ikili görüşmeler de gerçekleşecek.
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