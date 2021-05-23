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    Milli elektronik kelepçe

    Kuzey Kıbrıs'ta turistler için yeni uygulama: Elektronik kelepçeli tatil

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    Doğu Akdeniz
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    Sputnik Türkiye
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    Kuzey Kıbrıs'ta bazı otellerde turistler için yeni bir uygulama başlatıldı. Ülkeye gidenler elektronik kelepçe takarak tatil yapacak. Turistler ayrıca kuralları ihlal etmeleri halinde alacağı cezaları içeren taahhütname imzalayacak.

    Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, turizm adası Kuzey Kıbrıs, 7 Haziran'dan itibaren karantina ya da aşı talep etmeden, elektronik bileklikle, otel sınırları içinde kalma şartıyla 5 günlük tatil açılımına gidiyor.

    Başbakan Ersan Saner, belirli hotellerde uygulanacak 'kapalı turizmin' haftada 10 charter seferi ile sınırlı olacağını, çift aşılıların serbest girişlerine ise yine belirli şartlarla izin verileceğini açıkladı.

    Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye dahil Ada'ya giden yolculardan 10 gün karantina ve çift PCR testi talep eden Kuzey Kıbrıs, elektronik kelepçeli giriş uygulamasını geçen ay sınırlı sayılarla deneme amacıyla başlattı.

    Az sayıda bileklik küçük çocukları bulunan yetişkinler ve yaşlıların karantina sürelerini oteller yerine evlerinde geçirmeleri amacıyla kullanıldı. Ardından uygulama sınırlı sayıda otelde, turizm sektöründe denendi. Haftada 6 charter uçağı ile 3 günlük olarak az sayıda turiste uygulanan kapalı turizm başarılı olunca, hükümet açılım kararı aldı. Kapalı turizm uygulayan otel sayısı arttı, charter seferleri haftada 10’a çıkartıldı, tatil süresi de 5 güne uzatıldı.

    Elektronik bileklikle otel sınırları dışına çıkmadan 5 günlük karantinasız tatil isteyenler, seyahat öncesinde Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı 'Güvende kal' adlı mobil uygulamayı cep telefonlarına yüklemek zorunda. Seyahatten en fazla 72 saat öncesi alınmış negatif PCR testi sonucuyla uçağa binen turistlere Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda ikinci bir PCR testi yapılıyor. Elektronik bileklik, cep telefonlarına yüklenen uygulama ile eşleştiriliyor ve yolcunun kalacağı otel sınırları kaydediliyor.

    Kuralları ihlal edenlere ceza

    Turistler, kuralları ihlal etmeleri halinde alacağı cezaları da içeren bir taahhütname imzalıyor. Turistler, 5 günlük tatili süresince cep telefonu ile bilekliğinin bağlantısının kopmamasına dikkat ediyor. Bağlantının kopması ihlal anlamına geliyor.

    Turistin otel sınırları dışına çıkması halinde uygulama Sağlık Bakanlığı’na otomatik ihbarda bulunuyor. Turistler hava alanından otel araçlarıyla alınıyor, yine otel araçlarıyla geri getiriliyor. Bileğe katılan elektronik kelepçeler su geçirmez ayrıca GPS sayesinde 100 metreye kadar cep telefonunu algılayabiliyor.

    Etiketler:
    PCR, Karantina, Ercan Havaalanı, Lefkoşa, Ersan Saner, Ceza, Elektronik kelepçe, Koronavirüs, Tatil, Turist, Kuzey Kıbrıs
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