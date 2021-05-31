Güney Kıbrıs'ta aşırı sağcı ELAM oylarını ikiye katladı

Güney Kıbrıs'ta yapılan seçimlerde, Yunanistan'ın yasaklanan Neo-Nazi partisi Altın Şafak'la bağlantılı olduğu bilinen ELAM oylarını iki katına çıkardı. Aşırı sağın yükselişinde son dönemde yaşanan yozlaşma skandalları etkili oldu.

Kıbrıs'ta Ulusal Halk Cephesi (ELAM), oyların yüzde 6.8'ini alarak Sosyal Demokrat Hareketi (Edek) geçti ve 45 yıl sonra ilk defa Kıbrıs'ın en güçlü 4. partisi oldu.

Seçimlerde, Cumhurbaşkanısağcıyaklaşık yüzde 28 oy ile sandıktan birinci parti çıktı.ise yüzde 11.3 oy aldı.

Oylarını arttırması beklenen Yeşil Parti, 2016'da 0.4 olan oy oranını yüzde 6.7'ye çıkardı.

Seçimlere katılımın ise yüzde 66 olduğu açıklandı.

ELAM, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'ın birleşmesini hiçbir şekilde kabul etmiyor.

The Guardian'da yer alan haberde, adadaki birçok kişinin Anastasiadis'i Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevdeyken bir anlaşmaya varılması için yeterince çabalamamak ile suçladığını belirtti. Gazete, mevcut Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını iki devletli çözüm ısrarını güçlendirmek için kullanabileceğini belirtti.

Cyprus election: far-right party linked to Greek neo-Nazis doubles vote share https://t.co/D20KUmNFPi — Guardian news (@guardiannews) May 30, 2021​

'Seçimin en büyük kazananı bir neo-Nazi parti'

Seçim sonuçlarını değerlendiren analist Christophoros Christophorou, "Bugün yapılan seçimin en büyük kazananı bir Neo-Nazi parti oldu. 56 sandalyelik Meclis'te iki sandalye daha aldı. Adaya yüksek sayıda sığınmacı gelmesi ve sıklıkla ırkçı söylem kullanan hükümet bu yabancı düşmanı ortamın doğmasını sağladı" dedi.

Barış aktivisti Andromachi Sophocleous ise, "Açıkça kazananın Elam olduğunu düşünüyorum ve bu sonucun kuzeydeki milliyetçi çevreler tarafından da kullanılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Kalıcı olmaya geldik'

ELAM başkanı Christos Christou ise, yaptığı açıklamada partisinin 'seçimlerin büyük galibi olduğunu' söyledi ve "Kalıcı olmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Christou ayrıca, 'kimden gelirse gelsin yolsuzluğa karşı duracağını' söyledi.