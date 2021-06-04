Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs 15 ay sonra sınırları açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında corona virüsü salgını nedeniyle 15 aydır kapalı olan sınır kapıları bu sabah itibarıyla yeniden açıldı.

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı varılan anlaşma sonrası 9 sınır kapısında geçişler karşılıklı başlamış oldu. Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’nda Türk esnaf, Güney Kıbrıs’tan gelen misafirlere lokma ikram etti. Ayrıca Türkçe, Rumca ve İngilizce karşılama yapıldı.

Negatif test şartı

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişler yeniden başlarken her iki tarafa geçişlerde de 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR ya da antijen testi sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.