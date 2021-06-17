Türkiye'nin gönderdiği 26 bin doz Sinovac aşısı Kuzey Kıbrıs'a ulaştı

Türkiye tarafından gönderilen 26 bin doz Sinovac aşısı, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya ulaştı.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a gönderilen 26 bin doz Sinovac aşısını taşıyan ambulans uçak, başkent Lefkoşa’da bulunan Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

İlerleyen saatlerde 26 bin doz aşının daha Kuzey Kıbrıs'a geleceği öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs, nüfusunun yüzde 70'ini Temmuza kadar aşılamayı hedefliyor

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a bir hafta içerisinde toplamda 300 bin doz daha Kovid-19 aşısı gelmesi beklenirken, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ünal Üstel, temmuz ayının sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Haftada 40 bin kişi aşılanacak

Bakan Üstel, Türkiye’den her hafta düzenli olarak aşı geleceğini belirterek, başlatılan aşı seferberliği ile her hafta 40 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılanacağını açıkladı.

Öte yandan Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a bugüne kadar toplam 216 bin doz aşı geldi.