Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya yanıt: Seçimi kaybetmeyi hazmedememiş

Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın söylediği "Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti. 'Kazansan bile görevde kalamayacaksın' dediler" sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan yanıt geldi. Tatar, “Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş" dedi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın T24 yayınında Metin Kaan Kurtuluş'a yaptığı açıklamada söylediği "Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti. 'Kazansan bile görevde kalamayacaksın' dediler. Ankara’nın tek hâkimi konumundaki kişi olarak sayın Erdoğan, orada kendi çevresini nasıl yönetiyorsa burayı da öyle yönetmek istiyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ersin Tatar, şöyle dedi:

© Fotoğraf : Twitter Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklama

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın pandemi koşullarına rağmen ekonomisini hızlandırma çalışmaları yürüttüğünü belirtirken, cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki samimi ve gönül bağının daha da arttığını söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için işbirliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.

'Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devlet vizyonu'

Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü anlatan Tatar, "Bu yeni bir vizyon, yeni bir siyasettir. Antalya Diplomasi Forumu'nda birçok ülkenin devlet başkanlarına, bakanlarına bunu paylaştık. Gerekçelerini izah ettik" diye konuştuç

'Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz'

Antalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağları olduğunu belirten Tatar, Anamur'dan suyu Kıbrıs'a götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i 'Türk gölü' gibi gördüklerini söyledi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın eskiye göre çok daha yakın olduğunu anlatan Tatar, "Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız" düşüncesini dile getirdi.

Antalya'daki çok sayıda turizmcinin Kuzey Kıbrıs'ta da yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya, dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin, yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor" ifadesini kullandı.