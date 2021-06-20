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    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya yanıt: Seçimi kaybetmeyi hazmedememiş

    © DHA
    Doğu Akdeniz
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    Sputnik Türkiye
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    Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın söylediği "Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti. 'Kazansan bile görevde kalamayacaksın' dediler" sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan yanıt geldi. Tatar, “Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş" dedi.

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

    Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın T24 yayınında Metin Kaan Kurtuluş'a yaptığı açıklamada söylediği "Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti. 'Kazansan bile görevde kalamayacaksın' dediler. Ankara’nın tek hâkimi konumundaki kişi olarak sayın Erdoğan, orada kendi çevresini nasıl yönetiyorsa burayı da öyle yönetmek istiyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ersin Tatar, şöyle dedi:

    © Fotoğraf : Twitter
    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklama
    “Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş. Seçimler gayet demokratik ve YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçim döneminde olduğu gibi birtakım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'yle aynı politikayı paylaşabildiğim için, yıllardır federal anlaşmaya izin vermediğim için artık yeni bir vizyonun yeni bir anlayışı için benim ve arkadaşlarımın cesaretiyle önemli bir adım atılmıştır. Eski politikayı terk etmek ve yeni bir politikayı ortaya koymak bir bakıma görev ve netice ister. Hamdolsun halkımızın büyük bölümünün desteğini aldık. Türkiye'nin desteği de çok önemli. İki devleti dünya siyasetine getirdik. Hazmedemedikleri, eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortaklık demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Esas oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim yüzde 100 örtüşmektedir. Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabi ki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir." 

    Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın pandemi koşullarına rağmen ekonomisini hızlandırma çalışmaları yürüttüğünü belirtirken, cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki samimi ve gönül bağının daha da arttığını söyledi.

    Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için işbirliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.

    'Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devlet vizyonu'

    Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü anlatan Tatar, "Bu yeni bir vizyon, yeni bir siyasettir. Antalya Diplomasi Forumu'nda birçok ülkenin devlet başkanlarına, bakanlarına bunu paylaştık. Gerekçelerini izah ettik" diye konuştuç

    'Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz'

    © DHA
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    Antalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağları olduğunu belirten Tatar, Anamur'dan suyu Kıbrıs'a götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i 'Türk gölü' gibi gördüklerini söyledi.

    Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın eskiye göre çok daha yakın olduğunu anlatan Tatar, "Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız" düşüncesini dile getirdi.

    Antalya'daki çok sayıda turizmcinin Kuzey Kıbrıs'ta da yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya, dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin, yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor" ifadesini kullandı. 

    Etiketler:
    Açıklama, Mustafa Akıncı, KKTC, Kuzey Kıbrıs, Ersin Tatar
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