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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Tatar, "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız'' dedi.

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortak zemin arayışlarını sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'yi, sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesinin ardından öğle saatlerinde kabul etmişti.

    Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, Lute ile görüşmesi sırasında masaya yatırılan konulara değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Cenevre’deki pozisyonumuzu muhafaza ettiğimizi, bizim artık egemen eşitliğe dayalı iki ayrı bağımsız devlet süreciyle başarıya ulaşabileceğimizi belirttim" ifadelerini kullandı.

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    Tatar, "1963’te silah zoruyla Türkleri dışarıya atmak, Yunanistan’a bağlanmak adına yapılan operasyonu anlattım. Adaya barışın 20 Temmuz’da geldiğini, 74’ten bu yana kan akmadığını ve barışın devam ettiğini anlattım. Zorlamayla, dayatmayla bir çözüm isterlerse, acaba bu çözüm ne kadar gider? Bizim güvenliğimiz çok önemlidir. 1963’ü tekrar yaşamak istemiyoruz" dedi.

    'Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız'

    İsviçre'nin Cenevre kentinde ifade ettiklerini yineleyerek, egemenliğin hiçbir zaman pazarlık masasına yatırılmayacağını belirten Tatar, şunları söyledi: "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız. Cenevre’de söylediklerimizi bugün tekrar ettik. Dolayısıyla egemenliğimizin tartışılması söz konusu değildir. Bu bizim kazanılmış hakkımızdır. Egemenlik temelinde yan yana iki devletli işbirliği içerisinde bir müzakere süreci başlatılabilir. Şimdi gelinen aşamada biz her türlü görüşmeye gayri resmi olarak hazırız."

    'Guterres, Anastasiadis ile görüşecekse bizimle de görüşmeli'

    Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis’in Brüksel’e gideceğini ve BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştireceğini öğrendiklerini aktaran Tatar, "Sayın Genel Sekreter mademki Anastasiadis ile görüşecek, bizimle de görüşmesini istediğimizi ifade ettik. BM, eşitlik ilkesini sürdürmeli. Yaşanan süreçleri kendisine aktarmamız lazım. Netice itibariyle biz her türlü gayrı resmi görüşmeye hazırız" diye konuştu.

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    'Gayriresmi her türlü görüşmeye hazırız'

    Gayriresmi görüşmelere hazır olduklarını ve resmi görüşmeye geçilmesi için Cenevre’de sunulan 6 maddenin kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, şöyle devam etti: "Biz gayriresmi her türlü görüşmeye hazırız, bunu söyledim. Resmi görüşmeye geçilmesi için, Cenevre’de sunduğumuz 6 maddenin kabul görmesi lazım. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statünün karşı tarafla eşitlenmesi bizim için önemli. BM Genel Sekreteri’nin bu bakımdan bizi tatmin edecek adım atmasını istedik. Lute, burada ikinci bir Cenevre görüşmesi için zemin var mı, yok mu onun çalışmaları içerisinde bizi ziyaret etmiştir."

    Ayrıca Lute’un kendisine, "Keşke ikinci bir gayriresmi görüşmeye gerek kalmasa" dediğini aktaran Tatar, şöyle konuştu: "Ancak şu an için taraflar ortak bir noktada buluşmuş değil. Rum tarafının avantajları var. Eşitliğin sağlanamamasından dolayı sürdürülebilir bir anlaşmaya varılamıyor. En azından sunduğumuz 6 maddenin ilki kabul edilmeli ki adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapılabilsin. Ondan sonraki müzakere sürecinde belki adil ve kalıcı sürdürülebilir bir anlaşma oluşturula bilir. Bizim için güvenliğimiz, KKTC'nin yapısı, geleceği, tüm bunlar yılların emeği. Gerçekten Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin sonucu olarak elde edilmiştir. Bunlar bizim için vazgeçilmez değerlerdir. Bunları bir kenara iterek sırf bir görüşme, anlaşma olsun diye bir maceraya hiç bir zaman gitmeyeceğimizi kendilerine söyledik."

    Etiketler:
    Nikos Anastasiadis, Egemenlik, Güney Kıbrıs, Birleşmiş Milletler (BM), Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs
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