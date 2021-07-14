Kuzey Kıbrıs: AB'nin açıklamaları son derece talihsiz

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Kıbrıs meselesiyle ilgili yaptığı açıklamaların 'son derece talihsiz' olduğunu duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Dışişleri Konseyi Toplantısı sonrasında Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaların 'son derece talihsiz' olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Borrell, konuşmasında, Kıbrıs Türklerini her zamanki gibi yok saymakta ve Maraş konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunmaktadır. Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve kapalı Maraş’ta atılan adımların KKTC Devleti ve Hükümeti tarafından atılmakta olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar vardır. Bu konuda genelde uluslararası toplumun özelde ise AB'nin muhatabı sadece KKTC'dir" ifadeleri yer aldı.

AB'nin, Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmasını beklemeksizin, üyelik kriterleri hilafına Güney Kıbrıs'ı tek yanlı olarak AB'ye kabul etmekle Kıbrıs konusunda 'tarihi bir hata' yaptığı ifade edilen açıklamada, AB'nin Kıbrıs meselesine yaklaşımında eşitlik ve tarafsızlık gibi ilkelerden söz etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, AB'nin bugüne kadar Kıbrıs Türklerine vermiş olduğu hiçbir sözü tutmadığından dolayı artık halk nezdinde de güvenirliğini ve inanılırlığını yitirdiği kaydedildi.

'AB, çözüm modelinin ne olacağına hüküm verecek durumda değil'

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Borrell, açıklamasında 'Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelini' reddettiklerini de belirtmiştir. Bu talihsiz açıklama AB'nin Kıbrıs Türk tarafının haklı talep ve isteklerini anlama konusunda ne kadar isteksiz ve önyargılı olduğunu göstermektedir. Mevcut tutumu Rum yanlısı olan, tarafların eşitliğini gözetmeyen Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs konusundaki vizyonunu yanlış değerlendirmeler üzerine inşa ettiği görülmektedir. Hal böyle iken AB, çözüm modelinin ne olacağına hüküm verecek durumda değildir."

Öye yandan açıklamada, "Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi toplantısında, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılabilmesini teminen, Ada'da var olan gerçeklere ve iki tarafın iş birliğine dayanan yeni bir vizyon ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu adadaki iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidi ile sınırlı değildir. Önerimiz, bu olgunun kabul görmesinin ardından, iki devlet arasında bir işbirliği tesis edilmesini de içermektedir. Kıbrıs Türk tarafı bu önerinin kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir anlaşmanın yolunu açacağına inanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "AB'nin bu politikasına karşın, amacı Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak olan KKTC, ana vatan Türkiye'nin sarsılmaz desteği ile birlikte kararlı duruşunu sürdürecektir" denildi.