Lavrov, Güney Kıbrıslı mevkidaşı Hristodulidis’i istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlara karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlardan kaçınmaya çağırdığını duyurdu.

Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs tarafının girişimiyle Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus diplomat, Güney Kıbrıslı mevkidaşını durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü adımdan kaçınmaya çağırdı.

Açıklamaya göre Hristodulidis, kapalı Maraş ile ilgili durumun birden ağırlaşmasından ve bunun Kıbrıs'ta çözüm üzerindeki sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında doğrudan müzakereler yoluyla Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarının titizlikle uygulanmasına olan bağlılığını vurguladı.

Açıklamada, "Durumun istikrarsızlaştırılması ve Kıbrıs sorununa bilinen uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüm bulunmasının önünde ek engeller yaratacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiği kaydedildi" ifadeleri yer aldı.