ABD’den Türkiye'nin Kıbrıs için sunduğu iki devletli çözüme ilişkin değerlendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kıbrıs için sunduğu iki devletli çözüm önerisine ABD yönetiminin sıcak bakmadığını belirterek, birleşik bir Kıbrıs'ta ısrarların süreceğini dile getirdi.

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devlet kurulması önerisini değerlendirerek, iki bölgeli birleşik bir ada için çabaların sürdürülmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Senato'da bir oturumda yaptığı konuşmada, "Yalnızca Kıbrıs liderliğindeki bir sürecin iki bölgeli, iki toplumlu Kıbrıs'a barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz" dedi.