Anastasiadis'ten Kuzey Kıbrıs'a pasaport tehdidi

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde duyurduğu Kapalı Maraş açılımının ardından AB pasaportu olan Kıbrıs Türklerinin bir kısmının pasaportunun iptal edebileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'daki Kuzey Kıbrıs ziyaretinin açıkladığı, Kapalı Maraş açılımına yönelik, Güney Kıbrıs'tan tepki geldi.

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da dahil olduğu isimlere yönelik yaptırım sinyali verdi.

Yeni Düzen'in haberine göre, Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etmek lehine propaganda yapan biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz" diye konuştu.

Rum lider, son gelişmeler sonrasında bazı önlemler düşündüklerini ancak bunların yasal, yani anayasa ve Yeşil Hat Tüzüğü protokolüyle uyumlu olmasını istediklerini söyledi.

Anastasiadis "Bazı önlemler benimsenebileceğini düşünüyorum. Sorgulamak isteyenler de mahkemeye gitsin" dedi.

“Geçiş noktalarında kısıtlamaktan mı söz ediliyor” sorusuna olumsuz cevap veren Anastasiadis, şöyle devam etti:

"Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Anayasa, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmayı öngörüyorken Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etme lehine propaganda yapan biri, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz."

Fileleftheros gazetesi muhabirinin “Ersin Tatar’ı mı kastediyorsunuz” sorusuna, “Yalnız onu değil, kapsamlı bir isim listesi var” cevabını veren Anastasiadis şöyle devam etti:

"Eylemimizin yasadışı olduğunu düşünürlerse mahkemeye başvursunlar. Bütün Kıbrıslı Türklerden değil, rejiminin mevcut şahsiyetlerinden ve yetkililerinden söz ediyoruz."