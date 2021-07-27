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    Kuzey Kıbrıs'ta 'kapalı otel turizmi' uygulaması kalkıyor

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, Nisan 2021'den bu yana yürürlükte olan 'kapalı otel turizmi' uygulaması, 10 Ağustos 2021'den itibaren yapılamayacak.

    Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nce alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.

    Kuzey Kıbrıs'a girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

    Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (ülke vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

    Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

    Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 10 gün karantinaya tabi tutulacak.

    Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

    Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

    Gri renkteki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

    Yukarıdaki kriterlere göre, karantinaya girmesi gereken kişiler Kuzey Kıbrıs topraklarında ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye 'Güvende Kal Uygulaması'nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak.

    Maske ve mesafe kuralına uyulması zorunlu olacak

    Tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olacak, denetimler ilçe emniyet kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

    Ülkede Kovid-19 testi pozitif ve karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacak.

    10 Ağustos 2021'den itibaren charter seferlerle ve elektronik bilekliği takılarak gerçekleştirilen kapalı otel turizm uygulaması iptal edildi. Charter seferlerle ülkeye gelecek kişilere, geldikleri ülkenin renk kodlarındaki kriterlere göre işlem yapılacak.

    Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacıyla ülkeye giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacak.

    Düğünler kapalı alanda yapılmayacak

    Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

    Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacak, gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

    Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacak.

    Kararlar, Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren geçerli olacak.

    Etiketler:
    Karar, Tedbir, Kovid-19, Koronavirüs, Kuzey Kıbrıs
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