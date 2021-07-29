Kuzey Kıbrıs'ta ormanlara girişler yasaklandı

Karzaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava tahminleri doğrultusunda alçak basınç ve nem oranının yüzde 20'nin altına düştüğünü ve yangın ihtimalinin çok yüksek bir durumda olduğunu ifade etti.

Yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını aktaran Karzaoğlu, sıcak havanın etkisinde kalan rüzgarın hızını arttırarak, yer yer bölgesel olarak fırtına oluşturmasını beklendiğini vurguladı. Türkiye’deki yangınlardan dolayı rüzgarın etkisiyle Kuzey Kıbrıs'a ulaşan dumanların ise ciddi bir durum içerisinde olduğumuzun kanıtı olduğunu da dile getiren Karzaoğlu, “Orman Dairesi, tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye’de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde ve Güney Kıbrıs’ta da 3 ayrı yerde çıkan orman yangınlarının, geniş alanlara yayılmış ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına dikkat çeken Karzaoğlu, bu bilgiler ışığında birtakım önlemler alındığını belirtti. Karzaoğlu, şu ifadeleri kullandı: