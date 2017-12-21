BM: Dış destek yüzünden artık çatışmalar 20 yıldan uzun sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, günümüzde siyasi ihtilafların ve çatışmaların ortalama 20 yıl devam ettiğini ve gitgide bu sürenin uzadığını belirtti. Guterres ''Çatışan taraflara dışarıdan askeri ve mali destek savaşları uzatıyor'' dedi.

© AFP 2017/ PABLO PORCIUNCULA Kongo DC'de BM barış gücüne kanlı saldırı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, birçok ülkede çeşitli silahlı örgütlerin devlet kurumları, doğal kaynaklar ve toprağın kontrolünü ele geçirmek için rekabet ettiğine dikkati çekti. Ortadoğu ve Afrika'da artan çatışmaların dünya genelinde daha zorlu hale geldiğini, sadece Suriye'de yüzlerce silahlı fraksiyonun bulunduğunu belirtti.

'VEKALET SAVAŞINA DÖNÜŞÜYOR'

Günümüzde siyasi ihtilafların ve çatışmaların ortalama 20 yıl devam ettiğini ve gitgide bu sürenin uzadığını vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Çatışan taraflara dışarıdan askeri ve finansal destek iç savaşları uzatıyor, yerel savaşçılar daha büyük rakiplerin vekilleri haline gelirken gerilimi daha da körüklüyor'' dedi. Çatışmaların artık daha fazla birbirleriyle ve dünya çapında terörizm tehdidiyle bağlantılı olduğunun altını çizdi.

SOĞUK SAVAŞ BİTTİĞİNDEN BERİ EN YÜKSEK NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ

© AFP 2017/ SAUL LOEB Kuzey Kore'den ABD'ye: Savaş eylemi sayarız

Uluslararası barış ve istikrar karşısındaki zorlukların hem nicelik hem de nitelik açısından değişime uğradığını söyleyen Guterres, nükleer savaş tehlikesinin yine çok önemli hale geldiğine, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekti. Kuzey Kore'ye nükleer silah ve balistik füze denemelerini sona erdirme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, çevreyi koruma, iklim değişikliğine çözüm bulma ve kadınların eşitliğini sağlama gibi BM hedeflerinin çatışmaları önlemede 'en iyi araçlar' olduğunu sözlerine ekledi.