Kadirov’un Instagram ve Facebook hesapları bloke edildi

Kadirov’un Instagram ve Facebook takipçileri, bugün Çeçen liderin hesaplarının ‘ulaşılamaz’ olduğu mesajıyla karşılaştı.

Çeçen yetkililer, Kadirov’un hesaplarındaki sorunların teknik nedene dayanmadığını belirtti. Çeçenistan Milli Politikalar, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Cambulat Umarov, Sputnik’e verdiği demeçte, “Bu eylem, Rusya’yı gerçek bir sesten, bir kişinin samimi medeni tutumundan mahrum etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı. Umarov ayrıca Kadirov’u durdurmaya yönelik çabalara ‘yüz binlerce karşı eylemlerle’ yanıt verileceğini kaydetti.

Instagram sayfasının ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım kararının hemen ardından kaybolduğunu belirten Kadirov ise, Telegram’dan ve Instagram’daki İngilizce hesabından yayınladığı mesajda, “Cuma gecesi Instagram sayfam kayboldu. Hesabımın statüsü resmiydi, bu nedenle Insatgram güvenliği sağlamalıydı. Merakımızdan destek servisini aradık, ancak yanıt alamadık. Benden kızmamı beklediler, fakat yanıldılar. Şimdiye kadar Washington’dan bağımsız olduğu görüntüsünü vermeye çalışan Instagram’ın bu hamlesi ve onun ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım kararını yayınlamasının hemen ardından gelmesi tuhaf görünüyor” ifadelerini paylaştı.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı, aralarında Kadirov’un da bulunduğu 5 Rusya vatandaşını Magnitskiy Listesi’ne dâhil ettiklerini duyurmuştu.

ABD'nin 14 Aralık 2012'de kabul ettiği Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlaline karıştığı iddia edilen Rus vatandaşlarına yönelik vize yaptırımlarını öngörüyor.