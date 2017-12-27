Donbass ile Kiev arasındaki esir takası tamamlandı

Ukrayna’daki krizin patlak vermesinden bu yana Donbass ile Kiev arasındaki en büyük esir takası bugün gerçekleşti. Ön bilgilere göre Ukrayna, bağımsızlıklarını tek taraflı olarak ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine 237, cumhuriyetlerse Kiev’e 73 esir teslim etti.

Taraflar arasındaki esir takası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in ve Minsk görüşmelerinde Ukrayna'yı İnsani Konular Özel Temsilcisi Viktor Medvedçuk’un katılımıyla tarafların arasında sağlanan anlaşma sayesinde gerçekleşti.

'ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Rusya'nın Ukrayna Temas Grubu Temsilcisi Boris Grızlov, Donbass’ta esir takasının gerçekleştiğini doğruladı.

Grızlov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu, özellikle evlerine dönen ve Yeni Yıl’ı akrabaları ve yakınlarıyla birlikte karşılayacak olan insanlar için çok önemli bir olay. Bu, taraflar arasında planlanan esir takasının ilk etabı. Temas Grubu'ndaki Rus heyeti, gelebilecek tüm tepkilere rağmen taraflardan, esir tutulan herkesin tamamen serbest bırakılması ile ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi için uğraş vermeye devam edecek” diye konuştu.

'TAKAS GERÇEKLEŞTİ, KİEV’E 74 KİŞİ TESLİM EDİLDİ'

Takasla ilgili bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rada temsilcisi İrina Lutsenko’dan geldi. Daha önce Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde bulunan 74 kişinin Kiev’e teslim edildiğini Facebook hesabından duyuran Lutsenko, şu ifadeleri kullandı: “Artık konuşulabilecek iyi haberler var. Takas süreci tamamlandı. Ukrayna tarafı, Donbass’ın işgal edilmiş kısmında esir tutulan 74 rehineyi teslim aldı. Onlar evlerine dönüyor!”