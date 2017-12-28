Kanada eksi 44 dereceyi gördü: Bir kişi donarak yaşamını yitirdi

Quebec City Polis Sözcüsü Cyndi Pare, Ouebec eyaletinin başkenti Quebec City'de, kentin Limoilou Mahallesindeki bir binanın dışında Real Charron (57) adındaki kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Charron'un hipotermiden öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Pare, otopsi sonuçlarını beklediklerini ifade etti.
Yetkililer, halkı, aşırı soğuğun neden olduğu don ısırması ve hipotermi gibi durumlarla nefes, göğüs ağrısı ve kas ağrıları ve halsizlik, uyuşukluk, el ve ayak parmaklarının renginde değişiklik gibi semptomların görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği konusunda uyardı.
Environment Canada says long-lasting cold unusual for this time of year https://t.co/mW1k6SFYbY pic.twitter.com/TzO5bChcKJ— CP24 (@CP24) 27 December 2017
Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarıda kalınmaması çağrısı yaptı.
Dondurucu soğukların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
5 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Sıcaklığın —30 dereceye kadar düştüğü eyalette, ısınma ve barınma sorunu olanlar geçici barınma merkezlerine alındı, dört ayrı bölgede barınma ve ısınma merkezi açıldı.
Halifax Stanfield Havaalanı'nda sefer iptallerinin yaşandığı belirtildi. Halifax Atlantik Limanı hizmete kapatılırken, kentteki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemiyor.
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