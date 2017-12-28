Ukrayna ordusu UNESCO koruması altındaki doğal alanı füzelerle vurdu

‘Çevre-Hukuk-İnsan' vakfından yapılan açıklamada, "NATO standartlarına aykırı olarak, UNESCO koruma altındaki Karadeniz Biyosfer Sahası'na ait arazi bir kez daha füzelerle vuruldu" dendi.
Uzmanlar, "Bu alanda askeri teçhizatın bulunması ve büyük kalibreli füzelerin patlatılması kabul edilemez. Doğayı koruma rejimi, personel dışındaki kişilerin bile kıyılarına yaklaşmasını ve burada bulunmasını yasaklıyor" diye kaydetti.
Çevreciler, füze tatbikatının Karadeniz Biyosfer Sahası yönetiminin onayıyla gerçekleştirilmesinin endişe verici olduğunu dile getirdi. Ordunun bu davranışının, Ukrayna Anayasası'nın ihlali olarak değerlendirildi ve Ceza Kanunu'nun 252. maddesine uygun olarak cezalandırılması gerektiği vurgulandı.
Karadeniz Biyosfer Sahası'nda geçtiğimiz ilk bahar aylarında da benzer tatbikat düzenlenmişti. Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Yuriy Biryukov, bir sonraki tatbikatın önümüzdeki yılın mart ayında yapılacağını açıkladı.
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