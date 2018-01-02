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    WikiLeaks kurucusu Julian Assange

    Assange'ın Twitter hesabı bir bilmece

    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
    Dünya
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    WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabından yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılıp manidar bir şarkıya bağlantı verilmesi, kaçırılmış ya da öldürümüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange
    © AFP 2017/ Justin TALLIS
    WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi
    Julian Assange'ın dünyayla başlıca iletişim hattı olan Twitter hesabında son günlerde yaşananlar başına bir şey gelip gelmediği hatta hayatta olup olmadığıyla ilgili soru işaretleri uyandırdı. Tutuklanıp ABD'ye teslim edilmesi ihtimaline karşı 5 yıldır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklanan dünyaca ünlü 'hacktivist'in Twitter hesabından yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılması, kaçırılmış ya da öldürümüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi. 

    60 KARAKTER VE BİR RAP ŞARKISI

    Pazartesi yayımlanan mesajda 60 karakterli bir şifre eşliğinde bir rap şarkısına bağlantı verildi. Bağlamıyla ilgili bir açıklamaya yer verilmedi.

    ​Bunun üzerine sosyal medyada spekülasyonlar başladı. Bazısı ölüme götürülen Assange'ın 'emniyet şalteri' olan bu şifreyle WikiLeaks'in 'sigortası' olan dosyaların yayımlanması talimatını verdiğini ortaya attı.

    ​Bazısı bunun WikiLeaks'in yeni gizli dosyalar yayımlayacağına dair 'şifre anahtarı' olduğunu ileri sürdü.

    Julian Assange
    © AFP 2017/ JOHN STILLWELL / POOL
    Assange: Clinton'ın e-postalarını hacklemedik, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan aldık
    ​'KGB'DEN ÇOK DOSYAM VAR, ONA GÖRE'

    Şifre anahtarı, gelişigüzel rakam ve harflerden oluşuyor, bir verinin kilitlenmesini ve korunmasını sağlıyor. Assange'ın şarkı tercihi de komplo teorilerine vesile oldu. M.I.A.'nın 'Paper Planes' isimli şarkısı ''Beni sınırda yakalayacak olursan adıma çıkarılmış vizelerim var'', ''KGB'den daha çok dosyam var, ona göre, bunlar yalan dolan değil'' gibi sözleri, 'korsan kafatasları ile kemiklerine' gönderme yapması, arka planda pek çok kez tabanca ve kasa sesi duyulmasıyla dikkat çekiyor.

    TUHAFLIKLAR NOEL'DE BAŞLADI

    Julian Assange
    © REUTERS/ Olivia Harris/Files
    Assange, büyükelçilik binasındaki 5.yılını doldurdu

    RT'nin pazartesi ulaştığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği, Assange'ın sağlık durumuyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi. WikiLeaks kurucusunun Twitter hesabı, 22 Aralık'ta ''Bilgili kamu, yetkili kamudur ve özgür kamudur'' mesajını paylaşması sonrası Noel sabahı bir kaç saatliğine ortadan kaybolmuştu. Assange'ın kendi tarafından mı yoksa Twitter tarafından mı silindiği açıklanmayan sayfayı arayanlar, Twitter'ın hata mesajıyla karşılaşmıştı. 

    ABD DENİZ KUVVETLERİ DE MÜDAHİL OLDU

    Üstüne üstlük Noel günü ABD Deniz Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından 'Julian Assange' yazılı bir tweet atılmıştı. Daha sonra Assange'ın hesabı geri gelirken WikiLeaks de kurucusunun sağ salim olduğuna dair mesaj paylaşmıştı.

     

    Etiketler:
    Twitter, WikiLeaks, Julian Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği
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