Assange'ın Twitter hesabı bir bilmece

60 KARAKTER VE BİR RAP ŞARKISI
Pazartesi yayımlanan mesajda 60 karakterli bir şifre eşliğinde bir rap şarkısına bağlantı verildi. Bağlamıyla ilgili bir açıklamaya yer verilmedi.
fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3 https://t.co/F0f5Gcsgeo— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 Ocak 2018
Bunun üzerine sosyal medyada spekülasyonlar başladı. Bazısı ölüme götürülen Assange'ın 'emniyet şalteri' olan bu şifreyle WikiLeaks'in 'sigortası' olan dosyaların yayımlanması talimatını verdiğini ortaya attı.
Is this a deadman's switch???#Qanon #TheStormIsHere #DrainTheSwamp #FollowTheWhiteRabbit #WokeAF https://t.co/8tSP4KGXvS— Keira L Adams (@LadyCobraSVT) 1 Ocak 2018
Bazısı bunun WikiLeaks'in yeni gizli dosyalar yayımlayacağına dair 'şifre anahtarı' olduğunu ileri sürdü.
No, encryption key.— ᴄʜɪʟʟ (@chiIIum) 1 Ocak 2018
Şifre anahtarı, gelişigüzel rakam ve harflerden oluşuyor, bir verinin kilitlenmesini ve korunmasını sağlıyor. Assange'ın şarkı tercihi de komplo teorilerine vesile oldu. M.I.A.'nın 'Paper Planes' isimli şarkısı ''Beni sınırda yakalayacak olursan adıma çıkarılmış vizelerim var'', ''KGB'den daha çok dosyam var, ona göre, bunlar yalan dolan değil'' gibi sözleri, 'korsan kafatasları ile kemiklerine' gönderme yapması, arka planda pek çok kez tabanca ve kasa sesi duyulmasıyla dikkat çekiyor.
TUHAFLIKLAR NOEL'DE BAŞLADI
RT'nin pazartesi ulaştığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği, Assange'ın sağlık durumuyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi. WikiLeaks kurucusunun Twitter hesabı, 22 Aralık'ta ''Bilgili kamu, yetkili kamudur ve özgür kamudur'' mesajını paylaşması sonrası Noel sabahı bir kaç saatliğine ortadan kaybolmuştu. Assange'ın kendi tarafından mı yoksa Twitter tarafından mı silindiği açıklanmayan sayfayı arayanlar, Twitter'ın hata mesajıyla karşılaşmıştı.
ABD DENİZ KUVVETLERİ DE MÜDAHİL OLDU
Üstüne üstlük Noel günü ABD Deniz Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından 'Julian Assange' yazılı bir tweet atılmıştı. Daha sonra Assange'ın hesabı geri gelirken WikiLeaks de kurucusunun sağ salim olduğuna dair mesaj paylaşmıştı.
Despite some oddities from the US Navy and Twitter today and increased physical surveillance @JulianAssange's physical situation at the embassy remains unaltered--confined without charge in violation of two UN rulings requiring the UK to set him free.https://t.co/ne7cQ2Uryw— WikiLeaks (@wikileaks) 25 Aralık 2017
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)