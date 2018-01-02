Assange'ın Twitter hesabı bir bilmece

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabından yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılıp manidar bir şarkıya bağlantı verilmesi, kaçırılmış ya da öldürümüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi.

© AFP 2017/ Justin TALLIS WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

Julian Assange'ın dünyayla başlıca iletişim hattı olan Twitter hesabında son günlerde yaşananlar başına bir şey gelip gelmediği hatta hayatta olup olmadığıyla ilgili soru işaretleri uyandırdı. Tutuklanıp ABD'ye teslim edilmesi ihtimaline karşı 5 yıldır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklanan dünyaca ünlü 'hacktivist'in Twitter hesabından yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılması, kaçırılmış ya da öldürümüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi.

60 KARAKTER VE BİR RAP ŞARKISI

Pazartesi yayımlanan mesajda 60 karakterli bir şifre eşliğinde bir rap şarkısına bağlantı verildi. Bağlamıyla ilgili bir açıklamaya yer verilmedi.

​Bunun üzerine sosyal medyada spekülasyonlar başladı. Bazısı ölüme götürülen Assange'ın 'emniyet şalteri' olan bu şifreyle WikiLeaks'in 'sigortası' olan dosyaların yayımlanması talimatını verdiğini ortaya attı.

​Bazısı bunun WikiLeaks'in yeni gizli dosyalar yayımlayacağına dair 'şifre anahtarı' olduğunu ileri sürdü.

No, encryption key. — ᴄʜɪʟʟ (@chiIIum) 1 Ocak 2018

© AFP 2017/ JOHN STILLWELL / POOL Assange: Clinton'ın e-postalarını hacklemedik, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan aldık

Şifre anahtarı, gelişigüzel rakam ve harflerden oluşuyor, bir verinin kilitlenmesini ve korunmasını sağlıyor. Assange'ın şarkı tercihi de komplo teorilerine vesile oldu. M.I.A.'nın 'Paper Planes' isimli şarkısı ''Beni sınırda yakalayacak olursan adıma çıkarılmış vizelerim var'', ''KGB'den daha çok dosyam var, ona göre, bunlar yalan dolan değil'' gibi sözleri, 'korsan kafatasları ile kemiklerine' gönderme yapması, arka planda pek çok kez tabanca ve kasa sesi duyulmasıyla dikkat çekiyor.

TUHAFLIKLAR NOEL'DE BAŞLADI

RT'nin pazartesi ulaştığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği, Assange'ın sağlık durumuyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi. WikiLeaks kurucusunun Twitter hesabı, 22 Aralık'ta ''Bilgili kamu, yetkili kamudur ve özgür kamudur'' mesajını paylaşması sonrası Noel sabahı bir kaç saatliğine ortadan kaybolmuştu. Assange'ın kendi tarafından mı yoksa Twitter tarafından mı silindiği açıklanmayan sayfayı arayanlar, Twitter'ın hata mesajıyla karşılaşmıştı.

ABD DENİZ KUVVETLERİ DE MÜDAHİL OLDU

Üstüne üstlük Noel günü ABD Deniz Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından 'Julian Assange' yazılı bir tweet atılmıştı. Daha sonra Assange'ın hesabı geri gelirken WikiLeaks de kurucusunun sağ salim olduğuna dair mesaj paylaşmıştı.

Despite some oddities from the US Navy and Twitter today and increased physical surveillance @JulianAssange's physical situation at the embassy remains unaltered--confined without charge in violation of two UN rulings requiring the UK to set him free.https://t.co/ne7cQ2Uryw — WikiLeaks (@wikileaks) 25 Aralık 2017

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