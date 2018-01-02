Moldova Devlet Başkanı Dodon'un yetkileri askıya alındı

Mahkeme, söz konusu kararı Dodon'un hükümetin beş bakan ve iki başbakan yardımcısı pozisyonu için sunduğu adayları ikinci kez reddetmesinin ardından aldı.

Kanunlar uyarınca Dodon'un yetkileri, geçici süreliğine, yeni hükümet üyelerinin atanmasını öngören kararnameleri imzalaması gereken parlamento başkanına veya başbakana geçti.

DODON: KARAR YASALARA AYKIRI

Dodon, mahkemenin kararını yasalara aykırı bulduğunu ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Dodon, "Anayasa Mahkemesi, bugünkü kararıyla 'demokrasinin gri alanına geçiş yaptı'. Mahkeme, anayasa organı değil, başkalarının sözüyle hareket eden bir siyasi araç olduğunu bir kez daha doğruladı" ifadelerini kullandı.

20 Aralık'ta Başbakan Pavel Filip, Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Andrey Galub ile 5 bakanın istifasını kabul etmişti. Dodon, bakanların istifasıyla ilgili kararnameyi imzalamış ancak Filip'in önerdiği adayları onaylamayı reddetmişti.