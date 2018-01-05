BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, IKBY Başbakanı Barzani'ye gönderdiği mektupta, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için her iki tarafı diyaloğa teşvik edeceğini ifade etti

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için her iki tarafı diyaloğa teşvik edeceğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Guterres'in Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümüyle ilgili bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, Guterres'in Barzani'ye gönderdiği mektupta, "Her iki tarafı, (Erbil ve Bağdat) gerçek bir diyaloğu başlatmalarına vesile olacak uygun bir zemini yaratmaya teşvik edeceğim" dediği kaydedildi.

'İSTİKRARIN KORUNMASI GEREKİYOR'

Ayrıca Guterres'in mektubunda, IŞİD'in ortaya çıkmasına yol açan tehditlerle mücadele, bölge istikrarının daha da güçlenmesi ve ulusal barışın kalkındırılması adına, elde edilen istikrarın korunması gerektiği ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

PETROL KRİZİYLE BAŞLAYAN GERİLİM REFERANDUMLA TIRMANMIŞTI

IKBY'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi hükümetinin bütçe kesintisiyle tırmandı. IŞİD'in ortaya çıkması, petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetiminin, 25 Eylül 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından hem Bağdat hem de komşu ülkelerle ilişkileri kritik bir gerginliğe dönüştü.

Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik referandumun ardından Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye ulaştı.