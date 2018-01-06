Rusya: Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yı kötüye kullandığına şahit oluyoruz

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdığı İran'daki protestolara desteğini bir kez daha gösterdi. Rusya ise konseyi kötüye kullanmakla eleştirdiği ABD'nin sahte bahanelerle İran'ın içişlerine karıştığını belirtti.

BMGK, ABD'nin talebi üzerine İran'da devam eden protestoları görüşmek için toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran halkının ülke genelinde 79'dan fazla noktada hükümete karşı ayaklandığını söyledi.

"Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" savunan Haley, dünyanın İran halkının cesaretini alkışlaması gerektiğini ifade etti.

'PROTESTOLAR İRAN'IN DIŞ SİYASETİNE' İDDİASI

İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran'ın Suriye'de Esad rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" ifade etti.

"İran'ın Yemen'de de Husi militanlara milyonlarca dolar ve başka ülkelere fırlatmak için balistik füze gönderdiğini" söyleyen Haley, İran'da ortalama gelir düzeyine sahip bir ailenin 10 yıl öncesine göre yüzde 50 fakirleştiğini öne sürdü.

Haley'nin açıklamalarına benzer şekilde ABD Başkanı Donald Trump da İran'daki protestoların İran'ın Ortadoğu'daki diğer ülkelere ilişkin politikasına yönelik olduğunu ileri sürmüştü. Protestoların İran'ın dış siyasetine yönelik olduğu görüşüne, Tahran yönetimi karşı çıkmıştı.

HALEY: DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ

Haley, İran halkının "hükümetin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi" için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

İran yönetiminin internete erişimi engellediğini ve halkını susturmaya çalıştığını savunan Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız" değerlendirmesini yaptı.

ABD İRAN'IN İÇİŞLERİNE KARIŞIYOR

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise ABD'nin İran'daki protestoları BMGK'ye taşımasını eleştirdi.

© AA/ Atılgan Özdil Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya

ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçlayan Nebenzya, "Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz. Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Afrika'daki sorunlara odaklanmak yerine konseyin enerjisini boşa harcıyorsunuz" diye konuştu.

FRANSA: TERS TEPEBİLİR

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, İran'daki protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, bu ülkeye yönelik herhangi bir müdahalenin ters tepebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da protestolar sırasında yaşanan ölümlere işaret ederek, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

İran'da idam cezasının uygulanmaya devam etmesinin, ifade ve dini özgürlüklerin kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu kaydeden Rycroft, "Refah ve istikrarlı bir İran, bölge ve ötesinde herkesin yararına olacaktır" ifadesini kullandı.