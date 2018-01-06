Rusya: Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yı kötüye kullandığına şahit oluyoruz

BMGK, ABD'nin talebi üzerine İran'da devam eden protestoları görüşmek için toplandı.
"Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" savunan Haley, dünyanın İran halkının cesaretini alkışlaması gerektiğini ifade etti.
'PROTESTOLAR İRAN'IN DIŞ SİYASETİNE' İDDİASI
İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran'ın Suriye'de Esad rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" ifade etti.
Haley'nin açıklamalarına benzer şekilde ABD Başkanı Donald Trump da İran'daki protestoların İran'ın Ortadoğu'daki diğer ülkelere ilişkin politikasına yönelik olduğunu ileri sürmüştü. Protestoların İran'ın dış siyasetine yönelik olduğu görüşüne, Tahran yönetimi karşı çıkmıştı.
HALEY: DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ
Haley, İran halkının "hükümetin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi" için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız" dedi.
ABD İRAN'IN İÇİŞLERİNE KARIŞIYOR
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise ABD'nin İran'daki protestoları BMGK'ye taşımasını eleştirdi.
ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçlayan Nebenzya, "Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz. Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Afrika'daki sorunlara odaklanmak yerine konseyin enerjisini boşa harcıyorsunuz" diye konuştu.
FRANSA: TERS TEPEBİLİR
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, İran'daki protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, bu ülkeye yönelik herhangi bir müdahalenin ters tepebileceği uyarısında bulundu.
İran'da idam cezasının uygulanmaya devam etmesinin, ifade ve dini özgürlüklerin kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu kaydeden Rycroft, "Refah ve istikrarlı bir İran, bölge ve ötesinde herkesin yararına olacaktır" ifadesini kullandı.
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