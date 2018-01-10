'İskenderun ve Mersin'den patlayıcı malzeme yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu'

Reuters'ın iddiasına göre Yunan yetkililer, bomba yapımında kullanılan malzemeleri taşıyan ve Libya'ya doğru seyreden Tanzanya bandıralı bir gemiyi durdurdu. Gemideki malzemelerin İskenderun ve Mersin limanlarından yüklendiği ileri sürüldü.

İddialara göre Yunan donanması, Tanzanya bandıralı bir gemiyi Girit açıklarında durdurdu. Libya'ya doğru seyreden gemide bomba yapımında kullanılan malzemelerin olduğu ileri sürüldü. İddialar Yunan Kathimerini gazetesinde de yer aldı.

Greek authorities seize Libya-bound ship carrying explosives https://t.co/Y5cinsivNP pic.twitter.com/ESRLCCJJQ7 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 10 January 2018

​'AMONYUM NİTRAT VE ELEKTRİKSİZ PATLAYICILAR BULUNDU'

Girit yakınlarında seyreden gemide amonyum nitrat, elektriksiz patlayıcılar ve 11 adet sıvılaştırılmış petrol gazı tankı bulunduğu bildirildi.

Tuğamiral Yannis Argiriou yaptığı açıklamada, malzemelerin Libya'ya gitmekte olduğunu söyledi. Yunan yetkili, bulunan malzemelerin "terör saldırıları düzenlemek üzere bomba yapımında kullanılabileceğini" öne sürdü.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, 2011'den beri Libya'ya silah sağlamayı yasaklayan ambargoyu yürürlükte tutuyor.

'CİBUTİ VE UMMAN'A DEĞİL, LİBYA'YA GİDİYORDU'

İddiaya göre gemide yer alan belgeler, malzemelerin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklendiği ve geminin Cibuti ve Umman'a gitmeyi planladığını ortaya koydu.

Ancak yapılan ilk soruşturmalara göre geminin kaptanı taşınan yükün tamamının Libya'daki Misrata limanına götürülmesi talimatını aldığını söyledi.

Geminin seyir defterinde, Cibuti ve Umman'a doğru seyredildiğine ilişkin herhangi bir veri bulunamadı.

Gemi mürettebatından 8 kişi gözaltına alındı.