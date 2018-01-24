ABD, Soçi kongresinin davetini aldı

Sputnik'e konuşan Olson "Washington davet aldı. Şimdilik ABD heyetinin katılımına yönelik başka bilgimiz yok" dedi.
© Sputnik/ Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOL
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye adına Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması planlananlara davet göndermişti. Davetin gönderildiği ülkeler arasında İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan, Suudi Arabistan vardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)