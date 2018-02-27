Kiev’de Saakaşvili yanlılarına müdahale eden 10 polis yaralandı

Daha sonra arbedede yaralanan güvenlik görevlilerin sayısının 14 olduğu anlaşıldı.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Şkiryak, “Birkaç kişide kırıklar var, özellikle de köprücük kemikleri ve burun bölgelerinde. Suça karışan 9 kişi gözaltına alındı” ifadelerini paylaştı.

Ukraynalı yetkili, göstericilerin patlayıcı madde, molotov kokteyl, cop ve metal cisimler kullandıklarını, ayrıca ellerindeki lastikleri tutuşturmaya çalıştığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.