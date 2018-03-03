Ukrayna'da 5 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere ateşkes kararı alındı

© AP Photo/ Efrem Lukatsky ABD'den Ukrayna'ya 47 milyon dolarlık silah satışı

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grızlov, "5 Mart'tan itibaren ateşkes uygulanması yönünde karar alındı. Temas Grubu'nun kabul ettiği metinde, ateşkes emirlerine uyulmasının, ateşkes rejimini ihlal edenler için mutlak surette disiplin önlemlerinin uygulanmasının önemi vurgulandı" dedi.

'YERLEŞİM BİRİMLERİNDE AĞIR SİLAH KULLANILMAYACAK'

Çatışmanın taraflarından saldırı eylemleri ve keşif operasyonları gerçekleştirmemeleri talep edildiğini belirten Grızlov, yerleşim birimlerine ve yerleşim birimlerinden ateş açılmasına, yerleşim birimlerine ve yakınındaki yerlere ağır silah yerleştirilmesine ve bunların kullanılmasına yasak getirildiğini vurguladı.

Rus diplomat, tarafların okul, kreş ve hastane gibi sivil tesislere kasıtlı saldırılar düzenlememeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.