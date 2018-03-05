Ukrayna: Avrupa gazını Rus gazından 4 kat pahalıya alıyoruz

Facebook hesabından açıklama yapan Vitrenko, Gazprom'un sevkiyatı durdurma kararının ardından Rus gazını bir gün içinde Avrupa gazıyla ikame ettiklerini belirtti.

Vitrenko, "Avrupa gazını Gazprom'la olan sözleşme fiyatından 4 kat pahalıya aldık" diye vurguladı.

Stockholm merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, çarşamba günü Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine öne sürerek, Rus şirketin Naftogaz'a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Bunun üzerine Gazprom, mahkemenin kararına yanıt olarak 1 Mart'ta Ukrayna'ya gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev de, dünkü açıklamasında, Gazprom ve Naftogaz arasındaki sözleşmeler için fesih prosedürünü başlattıklarını açıklamıştı.