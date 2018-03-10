Macron ile Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergilerini görüştü

ABD-KUZEY KORE GÖRÜŞMESİ
Görüşmede, Macron'un Trump'a, dün Beyaz Saray'dan yapılan ve ABD ile Kuzey Kore liderlerinin en geç mayıs ayında bir araya geleceği şeklindeki açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Fransız liderin uluslararası toplumun, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda talepkar bir diyalog kurmak için birlik olması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.
'MACRON KAYGILARINI İLETTİ'
Macron'un, ABD tarafının çelik ve alüminyum ithalatına yönelik getirdiği ek vergilere ilişkin kaygıları Trump'a ilettiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu vergilerin taraflar arasında "herkesin zararla çıkacağı ticaret savaşları başlatma riski oluşturduğu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Macron'un "Avrupa, dünya ticaret kurallarına aykırı her türlü temelsiz uygulamaya, açık ve ölçülü bir şekilde karşılık verecektir" değerlendirmesi yer aldı.
Görüşmede ayrıca Suriye'deki krizin de ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Macron'un Trump'a, Suriye'de insani yıkımın sona ermesi için net bir tavrın gerekli olduğu vurgusunu yaptığı belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)