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    Fransa Başbakanı Emmanuelle Macron ve ABD Başkanı Donald Trump

    Macron ile Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergilerini görüştü

    © AA/ Mustafa Yalçın
    Dünya
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşme, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesi ve Suriye'de insani kriz konularının ele alındığı bildirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Carlos Barria
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    Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ABD lideri Trump ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

    ABD-KUZEY KORE GÖRÜŞMESİ

    Görüşmede, Macron'un Trump'a, dün Beyaz Saray'dan yapılan ve ABD ile Kuzey Kore liderlerinin en geç mayıs ayında bir araya geleceği şeklindeki açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Fransız liderin uluslararası toplumun, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda talepkar bir diyalog kurmak için birlik olması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

    AB - Türkiye
    © Fotoğraf: Pixabay
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    İki liderin son günlerde ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında hoşnutsuzluklara neden olan uluslararası ticaret konusuna da değindiği ifade edilen açıklamada, Macron'un, "Uluslararası ticarette haksız rekabete neden olan hileli uygulamalarla mücadele hedefini paylaştığı", uluslararası ticaretin ortak kurallarının uygulanmasının önemi üzerinde durduğu bildirildi.

    'MACRON KAYGILARINI İLETTİ'

    Macron'un, ABD tarafının çelik ve alüminyum ithalatına yönelik getirdiği ek vergilere ilişkin kaygıları Trump'a ilettiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu vergilerin taraflar arasında "herkesin zararla çıkacağı ticaret savaşları başlatma riski oluşturduğu" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Macron'un "Avrupa, dünya ticaret kurallarına aykırı her türlü temelsiz uygulamaya, açık ve ölçülü bir şekilde karşılık verecektir" değerlendirmesi yer aldı.

    Görüşmede ayrıca Suriye'deki krizin de ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Macron'un Trump'a, Suriye'de insani yıkımın sona ermesi için net bir tavrın gerekli olduğu vurgusunu yaptığı belirtildi.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Emmanuel Macron, Donald Trump, Fransa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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