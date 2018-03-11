Libya açıklarında 237 sığınmacı kurtarıldı

© REUTERS/ Yannis Behrakis Libya açıklarında 90 sığınmacı boğularak yaşamını yitirdi

Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, 2 şişme botta 44'ü kadın 7'si çocuk 237 kaçak sığınmacının boğulmaktan kurtarıldıkları belirtildi.

Kaçak göçmenlere sağlık hizmeti ve insani yardım sağlandığı da aktarılan açıklamada, 2 Bangladeşli dışındaki kaçak sığınmacıların Afrika ülkesi vatandaşlarından oluştuğu ifade edildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden sığınmacı bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.