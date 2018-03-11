Avustralya’nın satın aldığı ultra modern trenler, ülkedeki tünellere sığmıyor

Olayı yorumlayan Avustralyalı ulaştırma uzmanı Jodi McKay, "Bu trenlerin tüneller ve hatta bazı bölgelerde platformlar için çok geniş olduklarını ancak şimdi anladık. Bu nedenle ek giderler tehdidiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.
'HÜKÜMET HATANIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ'
Bazı bölgelerdeki tünellerde yeni trenlerin ‘duvar ve tavanlarının muhtemelen tünelin duvarlarıyla çarpışacaklarını' söyleyen McKay, "Bu proje gerçeklikten kesinlikle kopuk, bu nedenle hükümetin son derece dürüst olup yapılan hatanın sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma şirketinden yapılan açıklamadaysa şirket yetkililerinin bu durumla hiçbir ilgisi olmadığı belirtilerek, yeni trenlerinse yüzyıllardır yenilenmeyen demiryolları sisteminin tümünün modernizasyonu kapsamında satın alındıkları ifade edildi.
'TASARRUF SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI BİLİNMİYOR'
Avustralya'nın yerli tren yapım şirketlerine göre yüzde 25 daha düşük fiyat veren Güney Kore'nin trenlerinin bu durumda Avustralya hükümetine tasarruf sağlayıp sağlayamadığı ise bilinmiyor.
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