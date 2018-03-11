Avustralya’nın satın aldığı ultra modern trenler, ülkedeki tünellere sığmıyor

Güney Kore’den ultra modern trenler satın almak için 2 milyar doların üzerinde harcama yapan Avustralyalı bürokratlar, trenlerin tünellere sığmayıp platformlara yanaşamadıkları anlaşılınca kendilerini bir skandalın ortasında buldu.

Avustralyalı yetkililer, Güney Kore'den yeni tren siparişi verirken engelli tuvaletleri, bagaj alanları, bisiklet ve bebek arabaları için geniş mekânlar gibi en ince detayları dikkate aldı, ancak satın alınan yeni vagonların ülkedeki demiryolları standartlarına göre 20 santimetre daha geniş olduğu ortaya çıktı.

Olayı yorumlayan Avustralyalı ulaştırma uzmanı Jodi McKay, "Bu trenlerin tüneller ve hatta bazı bölgelerde platformlar için çok geniş olduklarını ancak şimdi anladık. Bu nedenle ek giderler tehdidiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

'HÜKÜMET HATANIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ'

Bazı bölgelerdeki tünellerde yeni trenlerin ‘duvar ve tavanlarının muhtemelen tünelin duvarlarıyla çarpışacaklarını' söyleyen McKay, "Bu proje gerçeklikten kesinlikle kopuk, bu nedenle hükümetin son derece dürüst olup yapılan hatanın sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma şirketinden yapılan açıklamadaysa şirket yetkililerinin bu durumla hiçbir ilgisi olmadığı belirtilerek, yeni trenlerinse yüzyıllardır yenilenmeyen demiryolları sisteminin tümünün modernizasyonu kapsamında satın alındıkları ifade edildi.

'TASARRUF SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI BİLİNMİYOR'

Şimdi demiryollarının genişletilmesi için bütçeden ek kaynağın tahsis edilmesi gerekecek ve en az 2 yıl sürecek bu çalışmalar, yeni trenlerin hizmete alınma sürelerini de geciktirecek.

Avustralya'nın yerli tren yapım şirketlerine göre yüzde 25 daha düşük fiyat veren Güney Kore'nin trenlerinin bu durumda Avustralya hükümetine tasarruf sağlayıp sağlayamadığı ise bilinmiyor.