NATO: Türkiye'nin güvenliğini destekliyoruz

NATO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir NATO yetkilisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

'TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

İttifak yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

'TÜRKİYE NORMALLEŞME İÇİN ÖN SAFTA BULUNUYOR'

Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE YOKUZ ANCAK…'

Öte yandan NATO'nun Suriye'de varlık göstermediğini ve bu yönde bir çağrı yapılmadığını kaydeden yetkili, ancak İttifak'ın keşif uçuşlarıyla ve Irak ordusunu hazırlayarak uluslararası koalisyonu IŞİD'e karşı desteklediğini savundu.