‘Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanları, zirve öncesinde Ankara’da buluşabilir’

Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin zirvesi öncesinde bu ülkelerin dışişleri bakanlarının Ankara’da hazırlık amaçlı görüşme gerçekleştirebileceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Büyük ihtimalle zirve öncesinde, Ankara'da bakanların bir görüşmesi daha olacak" dedi.

Kaynak, dışişleri bakanlarının Ankara'daki görüşmesinin tam olarak hangi tarihte olacağını söylemedi.