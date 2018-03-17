Poroşenko, Erdoğan’a Kırım’daki seçimleri tanımama çağrısı yaptı

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Kiev’in bu nedenle Ukrayna topraklarındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda Rusya vatandaşlarının oy kullanmasını yasaklama kararı aldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Poroşenko’nun bugün Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu ‘gayri meşru’ seçimlerin sonuçlarını tanımaması ve Türk vatandaşlarının Kırım’daki seçimlerde gözlemci olarak yer almaktan kaçınmasını istediği belirtildi.
Açıklamaya göre, Poroşenko “Kırım, Ukrayna’nındır ve Türkiye’nin desteğine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
RUSYA MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU: ULUSLAR ARASI HUKUKA AYKIRI
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Maya Grişina, Kiev’in kararı ile uluslar arası sorumlulukların ve hukuk kurallarının yanı sıra Rusya vatandaşlarının haklarının kaba bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.
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