BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Afrin’de tehdit ve yağmalamaların olduğu bildiriliyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Lerke, 18 Mart’tan beri TSK’nın merkezini ele geçirdiği Afrin’de sivillere karşı yağmalama ve şiddet tehditlerinin geldiği yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Lerke "18 Mart'tan beri Afrin'de sivillere yönelik şiddet tehditleri, hukukdışı tutuklamalar ve yağmalamaların olduğu bilgileri geliyor" dedi.

Bu bilgilerin endişe verici olduğunu belirten Lerke, tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya çağırdı.