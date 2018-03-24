124 milyon kişi açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya

BM Güvenlik Konseyini çatışmalar ve savaşların neden olduğu açlık konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, çatışmaların gıda güvensizliğine neden olduğuna, bunun yarattığı istikrarsızlığın ise şiddeti tetiklediğine dikkati çekti.
SOMALİ, YEMEN, GÜNEY SUDAN VE NİJERYA BAŞI ÇEKİYOR
Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden yaklaşık 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.
SAHEL BÖLGESİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ
Afrika'da Sahel bölgesi için de gıda güvensizliği konusunda uyarıda bulunan Beasley, Burkina Faso, Çad, Nijer, Mali and Moritanya'da aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olanların oranının son beş yılda yüzde 30 arttığını söyledi.
YÜZDE 80'İ ÇOCUK
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock de kıtlık ve açlığın daha çok uzun süreli çatışmaların yaşandığı ülkelerde yoğunlaştığını ancak bunun önlenebilir olduğunu söyledi.
ÜÇ ÜLKE İÇİN KITLIK RİSKİ DEVAM EDİYOR
Nijerya'nın kuzeydoğusu ile Yemen ve Güney Sudan'ın önümüzdeki 6 ay boyunca hala kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, Etiyopya, Somali ve Kongo'da gıda güvensizliğinin endişe verici boyutta olduğunu ifade etti.
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