Moldova da Rus diplomatları sınırdışı kararı aldı

İngiltere'deki Skripal vakası gerekçesiyle Londra ile dayanışma adına topraklarından Rus diplomatları gönderen ülkelere Moldova da eklendi.

© Sputnik/ Alexey Druzginin/Anton Denisov/Russian Presidential Press Office 16 AB üyesi ülke, Rus diplomatları sınırdışı edecek

Moldova Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Rus diplomattan 7 gün içinde Moldova topraklarını terk etmeleri istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın, 'Avrupa Konseyi'nin vardığı sonuçların ardından İngiltere ile dayanışma adına alındığı' kaydedildi.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti Rusya'yı suçlamıştı.

Bu suçlamayla ilişkili olarak 23 Rus diplomatı sınırdışı kararı alan Londra'nın müttefiklerine çağrı yapması ardından 20'den fazla ülke 100 civarında Rus diplomatı ülkelerinden göndereceklerini açıklamıştı.

Moldova'nın AB ile ilişkilerin son yıllarda belirgin biçimde yoğunlaştı. 2009'da AB'nin Doğu Ortaklığı programına katılan Moldova, 2016'da ise AB ile ticari ilişkilerini derinleştiren Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Moldova'nın, Ukrayna ve Gürcistan'ın yanı sıra AB Gümrük Birliği ve Schengen bölgesine dahil edilmesi ihtimaliyse hala müzakere aşamasında.