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Dünya
23:34 30.04.2018
Yıldırım'ın açıkladığı imar barışı, af ve destek paketi TBMM'ye sunuldu
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı ve vergi borçlarından imar barışına, emeklilere bayram ikramiyesinden öğrenci affına çok sayıda uygulamayı içeren paket TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
22:52 30.04.2018
Putin ve Netanyahu, İran'ın 'gizli nükleer programını' görüştü
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak İran'ın 'gizli nükleer silah programı' ile ilgili ellerinde olduğunu iddia ettiği kanıtlarla ilgili bilgi verdiğini belirtti.
22:51 30.04.2018
'Berlin 1 Mayıs gösterilerinde, bazı sol grupların PKK bayrağı taşıma çağrısı üzerine polis önlem alacak'
Berlin'de aşırı sol grupların 1 Mayıs gösterisinde yasaklı PKK bayraklarını taşıma çağrısı, olay çıkabileceği kaygısı yarattı. Eyalet İçişleri Bakanı, gösteriyi "yakından takip edeceklerini" açıkladı.
22:29 30.04.2018
Cizre'de iki katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
21:44 30.04.2018
Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde helikopter destekli polis denetimi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Meydan çevresinde helikopter destekli asayiş uygulaması yapılıyor.
20:42 30.04.2018
'CIA'in Bin Ladin'i ihbar eden Pakistanlı doktoru hapishaneden kaçırma planı başarısız oldu'
ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in Kaide lideri Usame bin Ladin'i ihbar eden Pakistanlı doktor Afridi'yi takas etme yahut hapisten kaçırma girişimlerinin Pakistan tarafından başarısızlığa uğratıldığı belirtildi.
20:22 30.04.2018
Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var
Basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.
20:15 30.04.2018
ABD Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti
ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu, Bağdat'taki ana karargahları, IŞİD'e karşı verilen "büyük mücadelenin sona erdiği" gerekçesiyle lağvetti.
19:34 30.04.2018
Poroşenko, Donbass'ta yeni operasyon başlattı
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkenin güneydoğusundaki Donbass bölgesinde yürütülen terörle mücadele operasyonunun sona erdiğini açıkladı. Ukrayna Güvenlik Konseyi'nin (SBU) gerçekleştirdiği operasyonun yerini Birleşik Kuvvetler Operasyonu aldı
19:17 30.04.2018
Ermenistan'da başbakanlık için tek aday muhalif lider Paşinyan
Ermenistan parlamentosunda yarın yapılacak başbakanlık seçimlerine katılacak adaylar açıklandı.
18:50 30.04.2018
Dünyanın ilk yüzen nükleer santrali Rusya'dan: 'Akademik Lomonosov' ilk yolculuğuna çıktı
Rusya'nın ilk yüzen nükleer santrali 'Akademik Lomonosov', St. Petersburg'dan Murmansk kentine olan ilk yolculuğuna çıktı. Olay basında geniş yankı bulurken, deniz aracı 'nükleer Titanic', 'yüzen Çernobil' gibi isimlerle anıldı.
18:15 30.04.2018
Yıldırım, seçim öncesi 24 milyar liralık 'hediye paketini' açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplam 24 milyar liralık paket açıklayan Yıldırım, öğrenci affı, imar barışı ve emeklilere yılda 2'şer kez 1000 TL'lik bayram hediyesini duyurdu.
17:43 30.04.2018
50 Fransız asker, Menbiç'in sınırlarında nöbet tutuyor
Fransız askerlerinin Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülerine ulaşıldı. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu söyleniyor.
16:59 30.04.2018
Erdoğan, Özbekistan'da: Gönüller arasına sınır çizilmez
Özbekistan Parlamentosu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gönüller arasına sınır çizilmez" ifadelerini kullandı.
16:47 30.04.2018
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi 360 noktada 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
İstanbul'da 360 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle 'Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor.
16:44 30.04.2018
Zaharova: Batı basını gerçeği söyleyen Suriyeli görgü tanıklarını 'zehirledi'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı basın mensuplarının Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırının 'mizansen videosunun' görgü tanıklarına yönelik etik dışı tavrını eleştirdi. Zaharova gerçeği söyleyen görgü tanıklarının Batılı basın mensupları tarafından 'zehirlendiğini' ifade etti.
16:36 30.04.2018
Netanyahu bu gece İran'la ilgili 'dramatik bir açıklama' yapacak
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programıyla ilgili 'dramatik' istihbarat içeren bir konuşma yapacağı duyuruldu. Buna koşut olarak İsrail'in Suriye sınırı yakınında hava sahasını kapattığı öne sürüldü.
16:29 30.04.2018
CHP Sözcüsü Tezcan: AK Parti, iki lobi, bir hobi iktidarıdır
"AK Parti iktidarı, iki lobi, bir hobi iktidarıdır" diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Birinci lobi faiz lobisi, ikinci lobi ithalat lobisi. Hobi de yolsuzluk hobisi" ifadesini kullandı. Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının bu hafta açıklanacağını belirterek, "Yakın zamanda ittifaklarla ilgili de önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.
16:08 30.04.2018
Akşener: DP ve Saadet'le birlikte yürümek istiyoruz
İYİ Parti'yi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüşen Meral Akşener, partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve Saadet Partisi ile birlikte yürümeyi arzu ettiğini söyledi.
16:00 30.04.2018
Hamaney: ABD'nin amacı daha fazla bölgesel kriz yaratmak
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında ülkesine yönelik sert açıklamalara yanıt verdi. Hamaney ABD'yi müttefiki Suudi Arabistan'ı İran'a karşı kışkırtarak 'bölgesel kriz' yaratmaya çalışmakla suçladı.
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