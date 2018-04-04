‘Rusya, İran ve Türkiye’nin ortak Suriye açıklaması ABD’ye sinyal’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından yayımladıkları ortak açıklamayı değerlendiren Moskova merkezli Jeopolitik Sorunlar Akademisi yetkilisi Stepanyan, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'BARIŞTAN BAHSETMEK İÇİN ERKEN OLSA DA…'

"Bugün Rusya, İran ve Türkiye'nin yaptığı ortak açıklama, Suriye'yle ilgili bölgesel konsensüsün gerçekleştiğini gösteriyor. Üç ülkenin ortak açıklamasının ileriye dönük dev bir adım olduğunu düşünüyorum. Ülkeler, uluslararası sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiğini ortaya koydular. Ancak ABD, Suriye'deki varlığını sürdürdüğü ve Kürtleri silahlandırdığı sürece, üstelik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu yakınlarda Kürtlere yardım için oraya birliklerini göndermeye hazır olduğunu açıklamışken, henüz Suriye topraklarında barıştan bahsetmek için erken. Rusya, Doğu Guta'daki sorunu çok başarılı biçimde halletti, sorun neredeyse çözüme kavuşturulmuş durumda, teröristler bölgeyi terk etti, ama İdlib'de çok sayıda terörist bulunuyor."

BÖLGESEL GÜÇLER BARIŞI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın en kısa sürede Suriye'den çekilme vaatlerine rağmen uygulamada Suriye'ye yeni güçlerin takviye edildiğine dikkat çeken Stepanyan, "Onların söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor. Bu noktada Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak açıklaması, bölgesel güçlerin Suriye'de barışı desteklediği yönünde ABD'ye bir sinyal. ABD, buna saygı duymalı ya da farklı bir barış projesini teklif etmeli" yorumunda bulundu.