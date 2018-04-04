Rusya BMGK'den Skripal krizine ilişkin toplantı talep etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK'de yapılan oturumda konuştu.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in 13 Mart'ta BM Güvenlik Konseyine Salisbury kentindeki zehirlenme olayına ilişkin bir mektup gönderdiğini söyleyen Nebenzya, BMGK'den ülkesine yönelik suçlamaları görüşmek üzere yarın yerel saatle 15.00'da (TSİ 22.00) toplanmasını talep etti.
İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.
'HAYALİ DEĞİL GERÇEK TEHLİKE KARŞISINDA BİRLEŞMELİ'
Nebenzya, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek, BMGK'nin ''hayali değil gerçek'' tehlike karşısında birleşmesi çağrılarını desteklediklerini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)